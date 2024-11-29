"روك فيش" يطلق تجربة الطعام الحصرية "مائدة الشيف الغامرة" - رحلة تزخر بالإبداع والنكهات

تخيلوا نسمات البحر العليلة التي تحمل معها نسيم الملوحة المنعش، فيما تتذوقون أطباق المأكولات البحرية الطازجة والمفعمة بالنكهات الإيطالية الأصيلة. في مطعم "روك فيش" بفندق جميرا النسيم، يأخذكم الشيف أندريا برونييتي في رحلة طهو غامرة من خلال "مائدة الشيف" وهي تجربة عشاء استثنائية تجمع بين الفخامة والإبداع الإيطالي، تنقلكم إلى عوالم مدهشة تمتد من أعماق البحار إلى الفنون، الأزياء، والمدن السينمائية. تنطلق هذه التجربة الحسية الفريدة في 15 أكتوبر 2024 بالتعاون مع "إيمرسف شو دينر"، لتعكس شغف الشيف العميق بالمحيط وسعيه الدائم لدفع حدود الإبداع في عالم الطهي.

رحلة الشيف، من الساحل إلى عالم الطهي

ترتبط قصة الشيف برونييتي ارتباطاً وثيقاً بنكهات البحر الأبيض المتوسط. وباعتباره نشأ على الساحل الإيطالي، فلديه تقدير عميق لخيرات البحر وتقاليد المطبخ الإيطالي العريقة. قادته مسيرته المهنية إلى أنحاء متعددة من العالم، حيث تمكن من صقل مهاراته وتطوير أسلوب فريد يمزج ببراعة بين التقنيات الكلاسيكية والنهج المعاصر المبتكر.

وتعكس "مائدة الشيف الغامرة" هذه الرحلة الغنية، حيث تعد تتويجاً لشغف الشيف برونييتي وإبداعه الفني. إنها دعوة لاستكشاف عالمه الخاص، والابحار في أسرار المحيط من خلال رؤيته الفريدة، والاستمتاع بتناسق النكهات التي تجمع بين تقاليد الطهي العريقة وأحدث الابتكارات التكنولوجية.

تجربة طهي غامرة تصحبكم إلى أعماق البحر

تقترن هذه التجربة الغامرة بدقة مع التفاصيل البصرية والعروض التفاعلية الغامرة، وهي مصممة بخبرة وحرفية من قبل قاعة الاحتفالات الشهيرة "إيمرسف شو دينر". ل طبق يعكس براعة الشيف برونييتي في إتقان فنون الطهي والتقديم، بدءاً من طبق Mare Nostrum Oyster، ينقل إحساساً رقيقاً بسحر ساحل البحر الأبيض المتوسط، وصولاً إلى طبق Sea Urchin Secret المذهل والذي ينطوي على العديد من المفاجآت المبهجة. فيما يقدم يتسم Parmigiana di Calamari بلمسة كلاسيكية مرحة، ويحتفي طبقTesoro Del Mare “Nerano e i suoi sapori" بتراث الطهي الإيطالي مع لمسة عصرية. ولا تكتمل الوجبة بدون طبق الحلوى الشهي Sweet Melody الذي يقدم سلطة كابريزي بأسلوب مختلف يجمع بين القوام الرائع والنكهة اللذيذة.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال الشيف أندريا برونييتي: "هدفي من تقديم ’مائدة الشيف الغامرة‘ هو إثارة شعور الدهشة والاستكشاف لدى الضيوف، حيث أريدهم أن يشعروا عند مغادرة المكان وكأنهم اكتشفوا سحر المحيط، ولم يذوقوه فقط".

دعوة حصرية إلى عالم من الاكتشافات المذهلة

يقدم "روك فيش" تجربة "مائدة الشيف الغامرة" بالتعاون مع "إيميرسف شو دينر"، وستكون متاحة لفترة محدودة اعتباراً من 15 أكتوبر 2024، ولمدة ستة أشهر؛ وهي تتيح فترتين حصريتين كل مساء. يمكن للضيوف الاختيار من بين الخيارات التالية:

• 800 درهم إماراتي للشخص الواحد:

* تشمل قائمة طعام محددة تضم 5 أطباق.

• 1000 درهم إماراتي للشخص الواحد:

* تشمل قائمة طعام محددة تضم 5 أطباق مقترنة بمجموعة رائعة من المشروبات.

تبدأ الفترة الأولى في الساعة 18:30، مع تقديم العشاء في الساعة 19:00، تليها الفترة الثانية في الساعة 20:30، مع بدء العشاء في الساعة 21:00.

لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع restaurants@jumeirah.com، أو الاتصال على الرقم 800 323232 أو زيارة Immersive Chef's Table | Rockfish | Jumeirah Al Naseem

لمزيد من المعلومات حول "روك فيش" في جميرا النسيم، يرجى زيارة الرابط: https://www.jumeirah.com/en/stay/dubai/jumeirah-al-naseem/dining/rockfish.