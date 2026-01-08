قرش بقدرة بصرية خارقة

كشفت دراسة علمية جديدة أن قرش غرينلاند، أطول الفقاريات عمراً في العالم، لا يعاني من العمى كما كان يُعتقد سابقاً، بل يحتفظ بقدرة بصرية فعالة، رغم عيشه مئات السنين في أعماق مظلمة للغاية.

الدراسة التي نُشرت في مجلة (نيتشر) أظهرت أن هذا القرش يمتلك آلية متقدمة لإصلاح الحمض النووي تحمي شبكية العين من التلف المرتبط بالتقدم في العمر.

وأوضح الباحثون أن عيون قرش غرينلاند، الذي قد يعيش حتى 400 عام، لا تظهر أي علامات تنكس أو موت خلوي، رغم انتشار طفيليات على سطح العين.

كما بينت التحاليل أن بروتين «الرودوبسين»، المسؤول عن الرؤية في الضوء الخافت، لا يزال نشطاً ومتكيفاً لرصد الضوء الأزرق.

وأثبتت تسجيلات فيديو أن القرش يتتبع مصادر الضوء بحركة عينيه، ما ينفي الاعتقـــــــــاد السائـــــد بأنـــــه شبــــــه أعمى.