الأسفلت المدعوم بالطحالب.. قوي ويقلل الانبعاثات الكربونية

أكدت دراسة جديدة أن استخدام الطحالب الدقيقة في تصنيع الأسفلت يحسّن مقاومته للضغط والرطوبة، ويقلل التشوهات، مقارنة بالأسفلت التقليدي المعتمد على البيتومين.

وبيّنت التجارب المخبرية، حسب تقرير «روسيا اليوم»، أن الأسفلت المدعوم بزيت الطحالب يستعيد شكله بشكل أفضل، ما يزيد متانة الطبقات الأسفلتية ويطيل عمر الطرق. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن البيتومين، وهو مادة ثقيلة ناتجة عن معالجة النفط، يعمل كصمغ يربط الحجارة والرمل في الأسفلت، لكنه يفقد مرونته في درجات الحرارة المنخفضة، ما يؤدي إلى تشققات تتحول إلى حفر مع مرور الوقت، مسببة إصلاحات مستمرة وبصمة كربونية نتيجة استخراج النفط.

وبحسب فريق بقيادة الأستاذ المساعد إلهام فيني، من جامعة أريزونا، فإن استبدال جزء من البيتومين بزيوت الطحالب الحيوية يمكن أن يقلل البصمة الكربونية للأسفلت بنسبة تصل إلى 4.5% لكل نسبة مئوية من المادة المضافة.

وأظهرت الطحالب الدقيقة من نوع «هيماتوكوكاس بلوفياليس» أفضل النتائج، حيث توفر مرونة أكبر في ظروف البرد وتحملاً أفضل لحركة المرور والرطوبة. ومع أن تكلفة المواد الحيوية عالية، يدرس الباحثون إدخالها مكملاً لمكونات الأسفلت التقليدية، إذ يمكن أن يؤدي المحتوى بنسبة 22% إلى أسفلت محايد كربونياً، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو طرق أكثر صداقة للبيئة وأطول عمراً.