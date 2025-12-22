مستحضر «طحلبي» يخفض ثاني أكسيد الكربون ويحوّل الأدخنة سماداً عضوياً

ابتكر علماء من جامعة بيرم التقنية في روسيا مستحضراً حيوياً جاهزاً يعتمد على الطحالب الدقيقة، يمكنه خفض تركيز ثاني أكسيد الكربون في غازات المداخن بنسبة 15%، ويحوّل الأدخنة سماداً عضوياً، موفراً بذا -كما بيّن تقرير «روسيا اليوم»- تقليل الانبعاثات وإنتاج وقود صديق للبيئة من الدخان، وهو ما يمكنه أن يشكل بديلاً اقتصادياً لتقنيات التخلص من الانبعاثات باهظة الثمن، ويسمح بتنقية الغازات مباشرة في المنشآت الصناعية.

وتعد الانبعاثات الصناعية لثاني أكسيد الكربون أحد الأسباب الرئيسية للاحتباس الحراري، إذ تسهم قطاعات مثل التعدين والطاقة والإنتاج الكيميائي بشكل كبير في هذه الظاهرة. وعلى الرغم من تطور الطاقة المتجددة، لا تزال مؤسسات صناعية عدة تنتج كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، ما يستدعي إيجاد حلول محلية وفعالة من حيث التكلفة.

ويقترح الباحثون استخدام مستحضرات حيوية تجارية جاهزة أساسها الطحالب الدقيقة، متوفرة على شكل مسحوق أو أقراص، ولا تتطلب زراعة مخبرية معقدة، ويمكن إدخالها مباشرة في العملية التكنولوجية. وخلال الدراسة، اختبر الفريق ستة مستحضرات حيوية، ثلاثة منها على أساس طحلب كلوريلا (Chlorella sp) وثلاثة على أساس سبيرولينا (Spirulina sp)، لتحديد مدى احتفاظ خلاياها بالحيوية بعد التجفيف والضغط الصناعي.