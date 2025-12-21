اكتشاف 30 كائناً بحرياً بينها «الإسفنج المفترس»

اكتشفت بعثة علمية دولية قبالة سواحل القارة القطبية الجنوبية أكثر من 30 كائناً بحرياً لم تكن معروفة، من بينها نوع غير مسبوق من الإسفنج المفترس يتميز ببنية فريدة ونمط حياة غير مألوف. وأجريت الدراسة، حسب تقرير «روسيا اليوم»، في إطار برنامج «Nippon Foundation–Nekton Ocean Census» لتعداد المحيطات، الذي أطلق عام 2023 بهدف استكشاف النظم البيئية غير المدروسة جيداً في المحيط الجنوبي. وكان من أبرز نتائج البعثة اكتشاف نوع جديد من جنس Chondrocladia، أطلق عليه اسم «إسفنجة كرة البينغ بونغ».

ويشبه هذا الكائن للوهلة الأولى مجموعة من الفقاعات الشفافة المثبتة على سيقان رفيعة، لكنه في الواقع مفترس نشط. إذ يغطي سطحه عدد كبير من الخطافات المجهرية التي يستخدمها لاصطياد القشريات الصغيرة، ثم إحاطتها وامتصاص العناصر الغذائية منها ببطء. وبسبب أسلوبه غير المألوف في الصيد، أطلق العلماء عليه لقب «كرة الموت».

كما كشفت البعثة عن أنواع جديدة من ديدان البوليكيت المتلألئة، إلى جانب قشريات ونجم بحر لم تكن معروفة من قبل. ووثق الباحثون أيضاً، للمرة الأولى، مقطع فيديو لحبار عملاق، إضافة إلى استكشاف نظام بيئي فريد تحت جبل جليدي ضخم انفصل عن الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية.