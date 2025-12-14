طيور تحترف مهام الاستطلاع والمراقبة

نجح علماء روس في زراعة شرائح وإلكترودات إلكترونية داخل أدمغة الطيور (حمام)، في تجربة علمية غير مسبوقة تفتح الباب أمام استخدامات واسعة في مجالات الاستطلاع والمراقبة والبنية التحتية. وطبقاً لموقع «24»، أكد ألكسندر بوبينوك، مدير مكتب المشاريع في شركة Neiry المطوِّرة للتقنية، أن الحمام يعيش حياته الطبيعية، لكنه يتلقى إشارات عصبية مباشرة إلى الدماغ، تجعله ينفذ أوامر محددة مسبقاً، مثل الطيران إلى مواقع معينة ونقل ما تلتقطه الكاميرات المثبتة على جسمه إلى مركز التحكم. ويتم إجراء تدخل جراحي دقيق للحمام، تُزرع خلاله إلكترودات بمناطق محددة من الدماغ، مع تثبيت وحدة إلكترونية صغيرة على الصدر، تتصل بالإلكترودات عبر موصل رفيع، ومن خلالها ترسل الأوامر أو يُحمّل مسار الطيران.