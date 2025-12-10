«فراشة» على المريخ

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية عن صورة استثنائية لفوهة تصادم على سطح المريخ، تشبه فراشة عملاقة بجناحيها المنتشرين، مقدمة رؤية جديدة لتاريخ الكوكب الأحمر الجيولوجي. والتقطت المركبة المدارية «مارس إكسبريس» هذه الفوهة الفريدة في منطقة «Idaeus Fossae»، ضمن السهول الشمالية المنخفضة للمريخ، حيث تبدو الفوهة البيضاوية بمثابة «جسم» الفراشة، بينما تمتد طبقتان من الحطام الصخري شمالاً وجنوباً مشكلتين «جناحيها» المميزين. ويبلغ عرضها، طبقاً لتقرير «روسيا اليوم»، نحو 20 كيلو متراً من الشرق للغرب، و15 كيلو متراً من الشمال للجنوب. وأوضح علماء الوكالة أن الصخرة الكونية، التي شكلت هذه التحفة الجيولوجية اصطدمت بسطح المريخ بزاوية منخفضة جداً، ما سبب الانتشار غير المتماثل للحطام بدلاً من الانتشار الدائري المعتاد في الفوهات النيزكية.