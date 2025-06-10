انفجار شمسي غامض يتخطى التوقعات العلمية ويكشف حقائق جديدة

نجح مسبار «باركر سولار» التابع لوكالة ناسا في تسجيل انفجار بلازمي ضخم يتجه نحو سطح نجمنا بدقة غير مسبوقة. وذلك أثناء رحلة مهمة عبر الغلاف الجوي للشمس، إذ تمكن خلالها، من اكتشاف مفاجآت علمية كبيرة، حيث رصد المسبار وجود بروتونات تحمل طاقة أعلى بنحو 1000 مرة من المتوقع، إضافة إلى تدفق غريب للبلازما يتجه نحو الشمس بدلاً من الابتعاد عنها.

وتمكن المسبار من جمع هذه البيانات القيمة بفضل موقعه الاستراتيجي بين الشمس ومصدر الجسيمات، ما سمح للعلماء بتتبع مسارها بدقة.

وتكشف هذه النتائج أن التشابكات المعقدة في المجال المغناطيسي الشمسي قادرة على تسريع الجسيمات المشحونة لسرعات هائلة تتجاوز بكثير ما كان يتوقعه العلماء بناء على قوة المجال المغناطيسي وحده. ويعزو العلماء هذه الظواهر، كما أفاد تقرير في «روسيا اليوم»، إلى عملية تعرف بـ«إعادة الاتصال المغناطيسي»، وهي آلية انفجارية تنكسر فيها الخطوط المغناطيسية وتعيد تشكيل نفسها في الغلاف الجوي الشمسي.

وتحول هذه العملية الطاقة المخزنة بالمجال المغناطيسي الشمسي إلى طاقة حركية تسرع الرياح الشمسية، تلك الجسيمات المشحونة التي تتدفق باستمرار من الشمس عبر النظام الشمسي. ويعد فهم هذه الآلية أمرا بالغ الأهمية لتحسين توقعات الطقس الفضائي، الذي يؤثر بشكل مباشر على كوكبنا.