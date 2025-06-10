سمكة قرش تسقط من السماء في ملعب غولف

لم يتوقع المشاركون في جولة لعب «الغولف القرصي»، في ولاية ساوث كارولينا، ما مر بهم فجأة أثناء اللعبة، إذ أصيبوا بالذهول، حيث سقطت سمكة قرش من السماء أمامهم وأثارت ذهولهم. وقال جوناثان مارلو، أحد اللاعبين الذين شهدوا الحادثة الأسبوع الماضي في ملعب «سبلينتر سيتي ديسك غولف» بميرتل بيتش: «كنت ألعب مع أصدقائي عند الحفرة الـ11، ثم نظرت إلى الأعلى ورأيت عقاباً نسارياً يحمل شيئاً بين مخالبه.

هنا بدأ الأمر يصبح غريباً». وأضاف مارلو، طبقاً لتقرير «روسيا اليوم»، أن المشهد ازداد غرابة عندما ظهر غرابان فجأة وبدآ مطاردة عقاب. وخلال ثوانٍ، انتقلت المعركة بين الطيور الثلاثة إلى شجرة قريبة، حيث فقد العقاب فريسته، وسقط شيء على الأرض. وتابع: «ظننت في البداية أنها سمكة عادية، لكن تبين لاحقاً أنها سمكة قرش صغيرة».