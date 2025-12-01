جفاف امتد 100 عام أنهى حضارة وادي السند

اكتشف علماء أدلة أحفورية في وادي نهر السند تشير إلى أن روافده كانت تتقلص بشكل دوري أو تتوقف مؤقتاً عن الجريان قبل نحو 4.4 آلاف سنة.

كشف علماء المناخ القديم من الهند والولايات المتحدة أن سلسلة من الجفاف الشديد استمر بعضها أكثر من 100 عام، وضعت نهاية لحضارة وادي السند، وفقاً لمقال نُشر في المجلة العلمية «كوميونيكيشنس إيرث أند إينفيرونمينت».

وجاء في الدراسة: «في الماضي، أعاق نقص مؤشرات المناخ القديم الكشف عن أسباب اختفاء حضارة وادي السند. لقد جمعنا كل المعطيات المعروفة من هذا النوع ودمجناها مع نتائج محاكاة المناخ، ما كشف عن سلسلة من الجفاف الطويلة والشديدة التي ضربت وادي نهر السند بشكل دوري». وتوصل إلى هذه النتائج فريق من علماء المناخ القديم الهنود والأمريكيين تحت إشراف البروفيسور بالاغي راجاغوبالان من جامعة كولورادو الأمريكية، خلال دراسة تاريخ التقلبات المناخية في وادي نهر السند في فترة انحدار الحضارة. ووفقاً للمفاهيم السائدة بين المؤرخين وعلماء الآثار، نشأت حضارة وادي السند منذ نحو 5000 سنة في وادي نهر السند على الحدود بين الهند وباكستان المعاصرتين، وبلغت ذروة ازدهارها بين 2200 و1900 قبل الميلاد.