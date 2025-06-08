تربة شرهة تأكل النفط

درس علماء من جامعة بيرم بوليتكنيك الروسية كيفية تأثير التلوث النفطي على أنواع مختلفة من التربة في روسيا، وستساعد هذه الدراسة على فهم المناطق الأكثر عرضة للتأثير السلبي لهذه النفايات، والتي يمكن استخدامها مصدراً للغذاء.

ووفقاً لدراسة نشرت في مجلة «ساينتفيك رشا» أصبحت الانسكابات النفطية الناجمة عن الأعطال الصناعية تهديداً كبيراً للبيئة اليوم. على سبيل المثال، في ديسمبر2024، غرقت ناقلات تحمل زيت الوقود، وهو أحد منتجات تكرير النفط، في مضيق «كيرتش»، ونتيجة لذلك تسرب نحو 40 % من الوقود إلى البحر الأسود، ما أدى إلى تلويث أكثر من 50 كيلومتراً من ساحل إقليم كراسنودار، ما أدى إلى نفوق الدلافين والطيور والنباتات البحرية.

وأشارت الدراسة إلى أن «هذا التلوث يؤدي إلى اختلال توازن النباتات الدقيقة، ويقلل من محتوى النيتروجين، ويزيد من سوء الخصوبة، ويسمم المياه الجوفية».