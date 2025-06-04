زهرة أوركيد نادرة تظهر في بريطانيا

رُصدت في البيئة للمرة الأولى منذ قرن، زهرة أوركيد نادرة كادت أن تنقرض في بريطانيا، في ثمرة جهود طويلة للحفاظ عليها، على ما أعلن خبراء أمس.

وكان يُعتقد أن هذه الزهرة انقرضت في أوائل القرن العشرين، نتيجة الإفراط في جمعها المرتبط بالاهتمام الكبير بها خلال العصر الفيكتوري.

ولكن في العام 1930، رُصدت زهرة واحدة في مكان ناءٍ في متنزه يوركشاير ديلز الوطني شمال إنجلترا. وأُبقي موقعها سراً، وتناوب متطوعون على منع سرقتها.

وللمرة الأولى منذ هذا الاكتشاف وبعد نحو قرن، أعلنت مؤسسة «يوركشاير وايلدلايف تراست» ومجموعات حفظ أخرى، أنها رصدت زهرة واحدة في البرية في موقع إعادة دمج.