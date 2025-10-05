النمل يحوّل الحليب إلى رائب

كشفت دراسة حديثة عن قدرة النمل على تحويل الحليب إلى لبن رائب (زبادي)، حيث تتعاون بكتيريا النمل وأحماضه وإنزيماته لتخمير الحليب وتحويله إلى لبن رائب لاذع ذي قوام مميز.

ولآلاف السنين، استخدم البشر عوامل طبيعية متنوعة لتخمير الحليب وتحويله إلى منتجات ذات قيمة غذائية عالية، مثل اللبن الرائب والكفير والجبن، ومن أكثر الطرق التقليدية إثارة للاهتمام وأقلها شهرة، تلك التي استُخدمت في البلقان وتركيا، حيث استُخدم النمل الحي أو يرقاته مبدئات لتحويل الحليب الدافئ إلى لبن رائب.

وأظهرت الدراسة الآليات الكيميائية الحيوية والميكروبية، التي تمكّن النمل من تحفيز عملية التخمير، مسلطة الضوء على التنوع البيولوجي الغني الكامن في ممارسات الطهي التقليدية، حسب ما ورد في صحيفة «ذا ساينتيست».

وتعاون فريق من علماء الأحياء الدقيقة والأنثروبولوجيا، بمن فيهم ليوني جان، من الجامعة التقنية في الدنمارك، والمؤلفة المشاركة فيرونيكا سينوت، من جامعة كوبنهاغن، مع المجتمعات البلغارية، التي تحافظ على التقاليد لصنع اللبن الرائب باستخدام النمل.