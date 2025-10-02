مجرة غامضة غنية بالأسرار الكونية

رصدت أحدث صورة أسبوعية لتلسكوب هابل الفضائي مجرة غامضة تتحدى التصنيفات الفلكية التقليدية، ما يضع العلماء في حيرة من أمرهم أمام هذا الكيان الكوني الفريد. وتظهر الصورة المجرة المعروفة باسم «NGC 2775»، التي تبعد نحو 67 مليون سنة ضوئية في برج السرطان، وهي تقدم، كما أوضح تقرير «روسيا اليوم»، مزيجاً مذهلاً من الخصائص التي تجعل من الصعب تحديد هويتها بدقة.

فمن ناحية، يظهر مركز المجرة أملس وخالياً من الغاز والغبار ويشبه -إلى حد بعيد- المجرات الإهليلجية. ومن ناحية أخرى، تمتلك المجرة حلقة غبارية محيطة تحتوي عناقيد نجمية غير منتظمة، وهي سمة مميزة للمجرات الحلزونية. وهذا التناقض في الخصائص دفع الفلكيين إلى طرح تساؤل محوري حول تصنيف هذه المجرة على أنها حلزونية أم إهليلجية، أم أنها تنتمي إلى فئة أخرى مختلفة تماماً.