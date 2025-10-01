قرية على القمر

أعلن القائم بأعمال مدير وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، شون دافي بأن الوكالة تخطط لبناء قرية صالحة للسكن على سطح القمر بحلول عام 2035.

وقال دافي للصحافة على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في سيدني: «سنتمكن من دعم الحياة البشرية على سطح القمر.. سنبني بنية تحتية هناك. ربما لن تكون مجرد محطة بل قرية مأهولة بالسكان».

وأضاف: «بعد بناء قرية على سطح القمر تخطط «ناسا» لتحقيق تقدم سريع نحو إرسال رواد فضاء، ليهبطوا على سطح المريخ».

وفي سبتمبر الماضي صرح دافي بأن رواد الفضاء وخلال مهمة «أرتيمس» المخصصة لاستكشاف القمر، المقرر إطلاقها في منتصف عام 2027، سيقضون ما بين 8 إلى 12 يوماً على سطح القمر، وأن أطول فترة إقامة للبشر على سطح القمر تم تسجيلها حتى الآن كانت ثلاثة أيام.