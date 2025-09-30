حجرا ألماس يميطان اللثام عن أسرار جيولوجية مذهلة

عثر علماء في جنوب أفريقيا على عينتين نادرتين من الألماس في أحد مناجم جنوب أفريقيا، تحملان معلومات فريدة عن الكيمياء الداخلية للأرض وطريقة تكوّن الألماس في أعماق كبيرة. وحسب «روسيا اليوم»، تكوّن هذان الحجران على عمق مئات الكيلومترات داخل الوشاح الأرضي، ويحتويان على شوائب غير عادية من معادن كربونات غنية بالأوكسجين (حالة أكسدة)، وسبائك نيكل فقيرة بالأوكسجين (حالة اختزال).

وجود هذين النوعين معاً أمر نادر جداً، إلى درجة أن العلماء وصفوا ذلك بأنه «مستحيل تقريباً»، لأن البيئتين الكيميائيتين لا يمكن أن تتعايشا لفترة طويلة. وأوضح د. يعقوب وايس، أستاذ علوم الأرض والمعد الرئيس للدراسة، أن هذه الشوائب تمثل «جانباً من جوانب عملية الأكسدة» داخل الوشاح الأرضي، وتعتبر أول دليل مباشر على تفاعلات كيميائية عميقة لم تُرصد سابقاً.