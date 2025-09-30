ولادة نادرة لقرد برتقالي في حديقة حيوان

أثارت ولادة حديثة لقرد ذي فراء برتقالي اهتمام زوار حديقة الحيوان في الولايات المتحدة الأمريكية عندما أعلنت حديقة حيوان «أوكلاهوما سيتي» أن زوجَي القردة المهددين بالانقراض، «بام» و«ريبلِي»، من نوع لانغور فرانسوا، قد رُزقا بمولود ذكر في عاصمة ولاية أوكلاهوما في 8 سبتمبر الجاري، مجلة «بيبول».

ولم يطلق على المولود المهدد بالانقراض، أي اسم بعد، وقد ولد برأس وجسم مغطيين بالكامل بفراء برتقالي، سيتحول تدريجياً إلى اللون الأسود الداكن خلال سنة واحدة، وهو ما يحدث مع جميع قردة لانغور فرانسوا.

وأوضح بايس فرانك، مساعد أمين قسم الرئيسيات في الحديقة، لمجلة «بيبول» أن لهذا اللون وظيفة مهمة، قائلاً: «يساعد الفراء البرتقالي صغار قردة اللانغور على أن يلاحظوا بسهولة من قبل أفراد مجموعتهم».