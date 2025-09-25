حفرة عملاقة تبتلع طريقاً في بانكوك

تسبب انهيار مفاجئ لجزء من طريق رئيسي في العاصمة التايلاندية بانكوك، أمس، في ظهور حفرة ضخمة، عطلت حركة المرور بشكل كامل، وألحقت أضراراً بالبنى التحتية. وأكدت المصادر المحلية، حسبما نقلته وكالة «أ.ب»، أن هذه الأضرار تطلبت إخلاء المباني المجاورة كإجراء احترازي.

وأفاد حاكم بانكوك، تشادتشارت سيتيبونت، بأن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، لكن ثلاث مركبات تضررت جراء الانهيار، وأوضح أن التحقيقات الأولية ترجح أن أعمال الإنشاء الجارية في موقع لمحطة قطار الأنفاق تحت الأرض هي السبب وراء الحادث.

كما وثقت مقاطع فيديو متداولة اللحظة الدراماتيكية لانهدام سطح الطريق وهو يغوص ببطء إلى الأسفل، حاملاً معه أعمدة إنارة ومسبباً أضراراً في أنابيب المياه. ويمكن رؤية السيارات وهي تحاول الفرار بسرعة مع اتساع رقعة الحفرة، التي ابتلعت الطريق بأكمله المكون من أربع حارات، كما وصلت حافة الحفرة إلى مقر مركز شرطة مجاور.

وعلى أثر ذلك أعلن مستشفى قريب عن تعليق خدمات العيادات الخارجية لمدة يومين، بينما أكد مسؤولو المدينة أن البنية التحتية للمستشفى لم تتأثر، لكنهم قاموا بإخلاء مركز الشرطة والمباني المحيطة بشكل فوري.