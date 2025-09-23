التواصل اللغوي مع الحيوانات أمر ممكن

كشفت دراسة حديثة أن التكنولوجيا المستقبلية قد تمكن من إجراء محادثات ثنائية مع غير البشر، فقد تسرع أدوات الذكاء الاصطناعي فك رموز الأصوات المعقدة لدى الرئيسيات والحيتان والطيور، ما يسمح بفهمها والتواصل معها.

ولاحظ الباحثون أن قرود الـ«بونوبو» تدمج نداءاتها لتكوين عبارات معقدة، ما يشير إلى مستوى تواصل كان يعتقد سابقاً أنه خاص بالبشر. وظهرت أدلة على سلوكيات صوتية متطورة لدى أنواع مختلفة من الشمبانزي إلى الحيتان والطيور، حسب ما ورد في مجلة «نيتشر» العلمية.

ويسخّر العلماء بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي لتحليل أصوات الحيوانات بسرعة. وعلى سبيل المثال، تصدر حيتان العنبر «نقرات» مجمعة في مقاطع ختامية، تشبه حروف العلة والثنائيات في الكلام البشري. ويدرب الباحثون نماذج ذكاء اصطناعي توليدية على فك تشفير الأصوات الحيوانية، بهدف فهم معانيها بشكل أفضل.