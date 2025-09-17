Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
العائلة و التعليم

«عدس الكناري» حافظ على جيناته منذ ألفي عام

undefined's profile picture

البيان

كشفت دراسة جينية حديثة أن العدس المزروع حالياً في جزر الكناري يمتد تاريخه إلى نحو ألفي عام، وهو من أقدم المحاصيل المزروعة باستمرار في الموقع نفسه. واستُخرجت العينات من صوامع حبوب منحوتة في صخور بركانية، استخدمها السكان الأصليون منذ أكثر من ألف عام لتخزين محاصيلهم، ورغم مرور الزمن، حافظت بعض البذور على حمضها النووي بسبب ظروف التخزين الفريدة.

وبمقارنة الحمض النووي للعدس الأثري بالعدس المعاصر المزروع في جزر الكناري وإسبانيا والمغرب، تتبع الباحثون رحلة العدس من شمال أفريقيا إلى الجزر بالقرن الثالث الميلادي، على يد السكان الأصليين الذين استوطنوا الجزر قبل وصول الأوروبيين في القرن 14. كما كشفت الدراسة أن «عدس لانزاروت» لا يُزرع فعلياً في الجزيرة، لكنه لعب دوراً في تهجين العدس الإسباني المعاصر. 