الأرض تحت تأثير عاصفة مغناطيسية قوية

أكد معهد أبحاث الفضاء، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الأرض تتأثر هذه الأيام (بدءاً من أمس)، بعاصفة مغناطيسية هي الأقوى منذ ثلاثة أشهر. وطبقاً لـ«روسيا اليوم»، أشار العلماء إلى أن سبب تأثر الأرض بهذه العاصفة دخولها منطقة تأثير الثقب الإكليلي الكبير الذي تم رصده على الشمس مؤخراً، إذ دخل كوكبنا منطقة التأثير يوم أمس حوالي منتصف الليل.

وكان العلماء في المعهد قد توقعوا قبل عدة أيام حدوث عاصفة مغناطيسية قوية نتيجة ظهور الثقب الإكليلي المذكور، لكنهم نوهوا مؤخراً إلى أن شدة العاصفة تجاوزت التوقعات بشكل كبير. وتشير التقديرات إلى أن تأثيرها على الأرض قد يستمر ما بين 4 - 6 أيام على الأقل. وبحسب العلماء، فإن العاصفة ستتكون من سلسلة طويلة من موجات عاتية متفرقة من الشحنات، قد تستمر كل منها عدة ساعات، تتخللها فترات من الهدوء.

وتتشكل العواصف المغناطيسية على الأرض نتيجة ازدياد النشاط الشمسي، وتتسبب في خلل أنظمة الطاقة، وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات. كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات والملاحة. وتُقسّم شدة العواصف إلى خمس درجات وفقاً للاضطرابات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميزها من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جداً).