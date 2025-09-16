ظاهرة انفجارات جوية غامضة شرقي الصين

أبلغ سكان شرقي الصين، طبقاً لما أوردته صحيفة محلية، عن ظاهرة جوية غامضة شوهدت في سماء مقاطعة شاندونغ، مساء 12 سبتمبر. إذ رصدوا انفجاراً مفاجئاً في السماء، يرافقه وميض قوي ودويان عاليان هزا نوافذ بعض المنازل. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادث، مع تعليقات من مستخدمين يزعمون أنها تُظهر «إسقاط جسم طائر» أو جسم غريب.

الظاهرة، حسب موقع «روسيا اليوم»، لُوحظت فوق مدن ويفانغ وريتشاو وضواحيها، حيث وصف الشهود مشهداً درامياً: نقطة ضوء ساطعة، تشبه شعلة نارية، تتحرك بسرعة فائقة في السماء، تاركة خلفها مساراً مكافئاً مميزاً يفوق بكثير سرعة الطائرات التقليدية. وفي لحظة محددة، تقاطع شعاعان من الضوء في الجو وانفجرا فجأة، مُحدثين وميضاً ساطعاً ودويّين قويين أثارا ذعراً لدى السكان.