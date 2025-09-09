خسوف القمر يكشف تأثير نشاط بركاني على الغلاف الجوي للأرض

أوضح تقرير منشور في وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، أن خسوف القمر، الذي وقع مؤخراً، أظهر نتائج تأثير غير متوقع لنشاط براكين في شبه جزيرة كامتشاتكا؛ ففي ظاهرة فلكية مثيرة، كشف خسوف القمر الأخير عن أدلة غير متوقعة تؤكد أن تأثير النشاط البركاني في شبه جزيرة كامتشاتكا يتجاوز النطاق الأرضي ويصل إلى طبقات الغلاف الجوي للأرض.

وقال البروفيسور سيرغي يازيف، مدير المختبر الفلكي بجامعة إيركوتسك للعلوم الفيزيائية والرياضية، إن قرص القمر ظهر شبه خفي خلال مرحلة الخسوف الكلي، وهو ما يعكس تركيزاً عالياً من الهباء الجوي في الغلاف الجوي.

وأضاف البروفيسور سيرغي يازيف: ورغم أن القمر كان بالكاد مرئياً، إلا أن مجرة درب التبانة بدت واضحة للعيان، وهو أمر نادر أثناء الخسوف.

ويعزو البروفيسور يازيف هذا المشهد إلى وجود كميات كبيرة من الهباء الجوي، الذي يتشكل من جزيئات دقيقة مثل الرماد البركاني والغبار ودخان حرائق الغابات، والذي يمر عبره ضوء الشمس قبل أن يصل إلى القمر.

ويشير إلى أن ثورانات براكين كامتشاتكا قد تكون السبب الرئيسي وراء هذا التركيز غير المعتاد من الهباء الجوي.