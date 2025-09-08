سرب نحل يوقف مباراة كرة قدم

شهدت مباراة ودية جمعت بين فريقي سيتي إف سي أبوجا النيجيري وجي كيه يو التنزاني، الجمعة، واقعة غريبة، حيث اقتحم سرب من النحل أرضية ملعب كوارا في تنزانيا، مما أجبر اللاعبين والحكام وجامعي الكرات على الاستلقاء على الأرض في محاولة لتجنب لسعات النحل.

وانتشرت مقاطع فيديو المباراة، التي توقفت عند الدقيقة 78 عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدا اللاعبون وكأنهم يتظاهرون بالموت لتفادي النحل. وبعد توقف مؤقت، استؤنفت المباراة، ليخطف سيتي إف سي أبوجا هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، وفقاً لصحيفة بريطانية التي أكدت سلامة جميع الحاضرين في الملعب.