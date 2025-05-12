أنثى فيل تهشم مقدمة شاحنة ضخمة «قتلت» صغيرها

أتلفت أنثى فيل، هائجة، الجزء الأمامي من شاحنة صدمت صغيرها فقتلته بينما كانت تسير على طريق «جيريك-جيلي» السريع في شمالي ماليزيا، أمس.

ونقلت صحيفة «ذا ستار» الماليزية، عن مسؤول شرطي في المنطقة يدعى ذو الكفل محمود، قوله، إن سائق الشاحنة (28 عاماً)، كان مسافراً من جيريك في الغرب، ومتجهاً إلى جيلي شرقاً، عندما وقع الحادث.

وأضاف: إن التحقيقات الأولية كشفت أن سائق الشاحنة، التي كانت تنقل دجاجاً، لاحظ أن هناك فيلاً كبيراً على الجانب الأيمن من الطريق.

وتابع مسؤول الشرطة في بيان: «في تلك الأثناء، وبعد لحظات قليلة، ظهر فيل صغير فجأة، قادماً من الغابة على الجانب الأيسر، فحاول عبور الطريق.. وقد كان قصر المسافة سبباً في عدم تمكن السائق من التوقف في الوقت المناسب، ما أدى إلى اصطدامه المميت بالفيل الصغير، الذي نفق في مكان الحادث».

وقال المسؤول، إنه بعد ذلك بوقت قصير، ثارت ثائرة أمه (الفيل الكبير) فأتلفت مقدمة الشاحنة، بعدما دخلت في حالة هياج..ولكن لم يتسبب ذلك بوقوع أي أذى لسائق الشاحنة، ولكن اقتصرت الأضرر على هيكل الشاحنة.