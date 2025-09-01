دب يسحب امرأة من منزلها ويلقيها في الغابة

هاجم دبٌ امرأة أمريكية في منزلها بمدينة كيناي بولاية ألاسكا، حيث أمسك بها وألقاها في الغابة وحيدةً تنزف بشكل مأساوي.

وبحسب ما نشرته «ذا صن»، فإن الضحية آريان فابريزيو كولتون (36 عاماً)، أم لثلاثة أطفال تعمل ممرضة، كانت تستعد لممارسة رياضة الركض في الصباح الباكر الثلاثاء الماضي، قبل أن يفاجئها الدب ويهاجمها في منزلها ويجرها بالقوة إلى الغابة المجاورة. ووفق بيان شرطة الحياة البرية، عُثر على آريان فابريزيو كولتون وهي تنزف بغزارة، وقد أصيبت بجروح خطيرة في الرأس والوجه، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.

وجرى نقل كولتون بمروحية طبية إلى مستشفى في مدينة أنكوريغ، حيث خضعت لعمليات جراحية واسعة النطاق، بينما أكدت عائلتها أنها لا تزال بحاجة إلى جراحات إضافية ورعاية طبية طويلة الأمد. وقال أقاربها في بيان: «أريان زوجة محبة وأم لثلاثة أطفال، وتتميز بروحها القوية وحبها للطبيعة، نرجو من الجميع الدعاء لها ودعمها في رحلتها نحو التعافي الكامل».

من جانبها، أكدت شرطة الحياة البرية أن الدب لا يزال طليقاً، حيث تم تكثيف الدوريات الأمنية في المنطقة وتحذير السكان بضرورة توخي الحذر، خصوصاً مع ازدياد نشاط الدببة في هذا الوقت من العام استعداداً لفصل الشتاء.