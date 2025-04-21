أنثى بطريق تحتفل بعيد ميلادها الـ37

احتفلت «سبنيب»، أكبر أنثى بطريق في العالم، بعيد ميلادها الـ37 بطريقة مميزة، حيث خصصت لها كعكة من الثلج المزين بأسماك السبراط، تعلوها دمية لطيفة لبطريق صغير. وتعيش «سبنيب» في حديقة بارادايس بارك بمنطقة كورنوال البريطانية، محطمة كل التوقعات بعمرها الاستثنائي.

فبينما نجد من النادر أن تعيش بطاريق هومبولت أكثر من 15 عاماً في البرية، تواصل «سبنيب» مسيرتها المدهشة وهي في أوج عافيتها، وتستمتع بوجباتها المفضلة.

ولا تخلو قصة «سبنيب» من لمسات مؤثرة، فاسمها الغريب هو شهادة على نجاتها من مرض فطري خطير عام 2007، حيث دمج القائمون على رعايتها بين حروف اختصار الدواء الذي أنقذ حياتها (SP) وطريقة علاجه (بالمبخر الطبي Nebulizer) ليصبح اسمها «سبنيب» رمزاً للصمود.