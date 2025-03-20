صور توثق غروب الشمس على سطح القمر

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وشركة الفضاء الأمريكية «فايرفلاي ايروسبايس» أول من أمس عن أول صور عالية الدقة لغروب الشمس القمري، التقطها روبوت هبط على سطح القمر في مطلع مارس الجاري، وبدت فيها أرض بيضاء وهالة خضراء وثلاث نقاط مضيئة في السماء هي الشمس والأرض والزهرة.

وقد تساعد هذه الصور العلماء في حل لغز التوهج الذي رصد للمرة الأولى على سطح القمر في ستينات القرن العشرين. وقال المسؤول في «ناسا» جويل كيرنز في مؤتمر صحافي «نحن نأخذ الوقت الكافي لتكليف متخصصين علميين مراجعة الصور كافة». وأضاف كيرنز: «الصور رائعة، وهي جمالية حقاً» والتقطت الصور التي أعلن عنها بواسطة الروبوت «بلو غوست» الذي صممته شركة «فايرفلاي ايروسبايس» لحساب «ناسا».