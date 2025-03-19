كسوف جزئي للشمس 29 الجاري

يشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي الغربي كسوفاً شمسياً جزئياً، في 29 مارس الجاري، ستتشكل معه مناظر خلابة. وسيغطي الكسوف مساراً واسعاً، بدءاً من شرقي أمريكا الشمالية، وصولاً إلى سيبيريا في روسيا. وسيتمكن سكان شمال شرقي أمريكا الشمالية، وغرينلاند، وأوروبا الغربية، وشمال غربي أفريقيا، وأجزاء من روسيا والمحيط الأطلسي، من رؤية الكسوف الجزئي.

بينما ستغيب هذه الظاهرة عن أمريكا الجنوبية، وآسيا، وأستراليا، ومعظم أفريقيا والمحيط الهادئ. وسيبدأ الكسوف في الساعة 08:50 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)، مع شروق الشمس الجزئي في شمال شرقي أمريكا الشمالية، وسينتهي في الساعة 12:43 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)، مع غروب الشمس الجزئي في سيبيريا.