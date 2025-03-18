إغلاق طريق في كندا لتأمين عبور سمندل مهدد بالانقراض

في خطوة لحماية التنوع البيئي، قررت مدينة بيرلينغتون الكندية، جنوب غربي تورونتو، إغلاق جزء من طريق «كينغ رود» مؤقتاً، لتأمين عبور آمن لـ«سمندل جيفرسون»؛ أحد البرمائيات المهددة بالانقراض.

وبدأ الإغلاق من 12 مارس الحالي ويستمر حتى 9 أبريل المقبل، ضمن تقليد سنوي منذ 13 عاماً.

ووفق «واشنطن بوست»، قالت الخبيرة البيئية في منظمة «كونسرفيشن هالتون»، غابي زاغورسكي: «تتميَّز هذه الكائنات بجماعات صغيرة الحجم، ما يجعل فقدان أيّ فرد منها خطراً على بقاء النوع».

وأوضحت زاغورسكي أن هجرة السمندل غالباً ما تحدث في الليالي الدافئة والممطرة، إلا أن إغلاق الطريق يضمن حمايته حتى في حال عبوره خلال النهار.

يُعد سمندل جيفرسون من الكائنات التي تعيش في البيئات الحرجية وتنتقل في فصل الربيع إلى البرك الموسمية للتكاثر، وللوصول إلى هذه البرك، يضطر السمندل إلى عبور الطرق، ما يجعله عرضة للدهس، خصوصاً أن طريق «كينغ رود» يمر عبر منطقة غابات تُعتبر موطناً رئيساً له.

ويعتبر طريق «كينغ رود»، أحد الممرات الحيوية التي تخترق الغابات في المنطقة.