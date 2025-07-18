كلاب مدربة تنقذ سلاحف مهددة بالانقراض

في رحاب محمية جنوب أفريقية خاصة قرب كيب تاون، يتنقل كلب من نوع بوردر كولي بسرعة بين الأعشاب والشجيرات. يمسح بأنفه الغطاء النباتي بحثاً عن سلاحف هندسية، وهو نوع متوطّن في المنطقة ومهدد بالانقراض.

يقول أندرو ترنر، وهو متخصص في الإصلاح البيئي في هيئة «كيب نيتشر» لحفظ التنوّع البيولوجي في مقاطعة كيب الغربية إنّ «أعدادها قليلة جداً لدرجة أنّ أدنى مشكلة قد تؤدي سريعاً إلى انقراضها من الطبيعة». تُراقب إستر ماثيو من منظمة «إندينجرد وايلدلايف تراست» غير الحكومية كلبتها ذات الثلاث سنوات بدقة، وتتأكد من تطويق المنطقة بأكملها.

أمام شجيرة، تتوقف «دلتا» تمسح المحيط بأنفها ثم تستلقي. تُشير إستر ماثيو إلى زملائها قائلة «لقد وجدَتْ واحدة! إنها أنثى بالغة، يُمكن تمييز ذلك من بطنها المسطح. أما الذكور فبطونها منحنية». ينبغي على ماثيو الاقتراب والتحديق بنبات فينبوس الخاص بالمنطقة، لتمييز الصدفة التي تمتزج تماماً مع النباتات.وتتميّز السلحفاة الهندسية بوجود نتوءات على صدفتها، وكل نتوء مخطط بالأصفر.

تُخرج الخبيرة بحفظ البيئة قرصاً طائراً لمكافأة «دلتا». وتقول «إذا وجدت سلحفاة نعطيها لعبة، ما يشجعها لتجد المزيد. لكنها لا تتوقف عند أي سلحفاة، ندرّبها على التوقف فقط عند السلحفاة الهندسية». (كيب تاون/ جنوب افريقيا