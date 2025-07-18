هياكل بباطن الأرض سببت انقراض الديناصورات

أكدت دراسة حديثة وجود هياكل غامضة ضخمة في أعماق باطن الأرض، ربما أنها المسؤولة عن أعنف الثورات البركانية في تاريخ الكوكب، بما في ذلك تلك التي أسهمت في انقراض الديناصورات. وهذه الهياكل التي يطلق عليها العلماء، حسب صحيفة ذا صن، اسم «بلوبس»، تقع على عمق آلاف الكيلومترات تحت سطح الأرض، وهي بحجم يقارب حجم القارات.

وتوجد بشكل رئيسي تحت نصفي الكرة الأرضية الأفريقي والهادئ. وما يجعلها مثيرة للاهتمام، حركتها الديناميكية المشابهة حركة الصفائح التكتونية فوقها، وعلاقتها الوثيقة بالنشاط البركاني على السطح. ووفقاً لدراسة أجرتها عالمة البراكين أناليز كوتشيارو من جامعة ولونغونغ الأسترالية، فإن هذه الكتل العملاقة تتحرك بشكل مشابه للصفائح التكتونية فوقها، ولها تأثير مباشر على النشاط البركاني على السطح.