ديناصور بحجم كلب عاش قبل 150 مليون سنة

اكتشف العلماء نوعاً جديداً من الديناصورات عاشت على أرض الولايات المتحدة قبل حوالي 150 مليون سنة، إلى جانب أنواع معروفة، مثل ستيجوسورس وديبلودوكوس. وأطلق العلماء على الديناصور المكتشف اسم «إنيجماكورسور موليبوروثيكاي» الذي كان حجمه بحجم كلب، ويشكل ذيله حوالي نصف طوله.

وهذا الديناصور «خفيف البنية» نسبياً ووزنه يقارب وزن كلب الكولي، كان عاشباً ويمشي على قوائم خلفية طويلة، ما يشير إلى أنه كان عداءً سريعاً نسبياً، قادراً على الهروب بسرعة من الحيوانات المفترسة، حسب «تاس».

ويذكر أن العلماء عثروا على العديد من العظام في ولاية كولورادو بين عامي 2021 و2022، ولكن الجمجمة وأجزاء من العمود الفقري كانت مفقودة، ما حال دون تحديد العلماء لطوله بدقة. تجدر الإشارة إلى أن الهيكل العظمي لهذا الديناصور سيعرض في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.