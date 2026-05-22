حوتان أحدبان يقطعان 15 ألف كيلومتر في رحلة هجرة فريدة

رصد العلماء حالة غير مسبوقة على صعيد هجرة الحيتان الحدباء، إذ وثّقوا قيام حوتين أحدبين برحلتين مستقلتين عبر نصف الكرة الأرضية، قاطعين المسافة بين أستراليا والبرازيل. وقد أصبح هذان المساران اللذان يبلغ طولهما حوالي 15000 كيلومتر، الأطول من نوعهما اللذين تم توثيقهما على الإطلاق لهذه الحيوانات البحرية العملاقة. وتم تتبع هذه الحركة القياسية، بفضل الأنماط الفريدة على أذيال الحيتان، والتي كانت بمثابة بصمات أصابع، وأفادت بذلك وكالة «أسوشيتد برس»، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Royal Society Open Science.

وتشتهر الحيتان الحدباء، كما ذكر موقع «روسيا اليوم»، بهجراتها الطويلة، لكن مساراتها عادة ما تكون متوقعة. فمعظم الأفراد تتبع لعدة عقود المسارات التي تعلمتها في سن مبكرة عن أمهاتها. ففي فصل الدفء، تتغذى الحيتان على الكريل في المياه الباردة، وفي الشتاء تتجه نحو المناطق الاستوائية للتزاوج والتكاثر. ومع ذلك، تظهر البيانات الجديدة أن الحدود بين مجموعات سكان المحيطات المختلفة، أكثر ضبابية مما كان يُعتقد سابقاً. ونظراً لأن تتبع الحيوانات التي تقضي معظم حياتها تحت الماء أمر بالغ الصعوبة، لجأ الباحثون إلى تحليل أرشيف ضخم من البيانات. ودرس الفريق أكثر من 19000 صورة للحيتان التُقطت على مدى 40 عاماً الماضية.