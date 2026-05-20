الاحتباس الحراري يدمر أوكسجين الأنهار

اكد علماء مناخ صينيون أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الأوكسجين المذاب في مياه أكبر أنهار العالم خلال الأربعين عاماً الماضية، نتيجة للاحتباس الحراري. وقد استنتج هؤلاء العماء ذلك في خلاصات دراسة أنشرتها مجلة متخصصة، أوضحت، حسب «روسيا اليوم»، أن استمرار المعدلات الحالية للاحتباس الحراري قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في تركيز الأوكسجين المذاب بالمياه بنسبة 4.7% بحلول نهاية القرن، ما سينعكس سلباً على النظم البيئية المائية.

وجاء في الدراسة: «للمرة الأولى، أجرينا دراسة منهجية لتغير تركيز الأوكسجين المذاب في مياه 21.4 ألف نهر خلال الفترة الممتدة بين عامي 1985 و2023، بالاعتماد على بيانات الأقمار الصناعية ونماذج المناخ.

وأظهرت النتائج أن تركيز الأوكسجين في الأنهار يتراجع باطراد، ويرتبط ذلك أساساً بانخفاض قدرة المياه على إذابة الأوكسجين وارتفاع درجات الحرارة». وأوضح فريق البحث، بقيادة البروفيسور Shi Kun من معهد الجغرافيا وعلم البحيرات التابع لـChinese Academy of Sciences في نانجينغ، أن الاحتباس الحراري لا يقتصر تأثيره على ارتفاع درجات الحرارة فحسب، بل يمتد أيضاً إلى تغيير التركيب الكيميائي ودورة المياه في البحار والمسطحات المائية العذبة.