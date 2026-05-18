نهاية حزينة للحوت «تيمي»

أكدت السلطات الدنماركية نفوق الحوت الأحدب الشهير بـ«تيمي»، بعد أسبوعين فقط من عملية إنقاذ بلغت تكلفتها 1.5 مليون يورو.

وأوضحت وكالة حماية البيئة الدنماركية أنه تم العثور على جثة الحوت، البالغ طوله 10 أمتار، قرب جزيرة «أنهولت» الصغيرة في مضيق كاتيغات الواقع بين الدنمارك والسويد، وتم تأكيد هويته بعد استعادة جهاز التتبع المثبت على ظهره، حسب ما ذكر موقع «إرم».

وكان الحوت الصغير تحوّل إلى ظاهرة عالمية بعد جنوحه قبل نحو شهرين إلى شاطئ «تيميندورفر» في ألمانيا.

ومع تدهور حالته الصحية، تخلّت السلطات الألمانية عن محاولات تحريره لاعتقادها باستحالة نجاته، غير أن موجة تعاطف شعبي دفعت اثنين من المليارديرات الألمان لتمويل عملية إنقاذ ضخمة شملت نقل الحوت عبر صندل مائي مقطور إلى المياه العميقة في بحر الشمال الدنماركي، حيث أُطلق سراحه في الثاني من مايو الجاري.