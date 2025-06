توصل باحثون من جامعتي براون ونورث كارولاينا، في دراسة جديدة نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences، إلى أن الجسيمات الصغيرة تغوص أسرع من الكبيرة في المحيطات، خلافاً لما هو متوقع، بسبب قدرتها على امتصاص الملح.