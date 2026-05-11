«مونس موتون».. موقع واعد لهبوط بعثات استكشاف القمر

كشف خبراء مختبر علم الكواكب في معهد الجيوكيمياء والكيمياء التحليلية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وجامعة هونغ كونغ التكنولوجية، وجامعة «براون» الأمريكية، أسرار التركيب الجيولوجي لمنطقة جبل (مونس موتون) على القمر، والتي تُعد واحدة من المواقع الواعدة لهبوط البعثات القمرية المستقبلية للاستكشاف، حسب «روسيا اليوم».

وتعتبر البيانات التي تم الحصول عليها خلال البحث مهمة جداً لاختيار مواقع هبوط البعثات، وكذلك لفهم البنية الجيولوجية لمنطقة القطب الجنوبي للقمر. ونُشرت نتائج البحث في مجلة «إيكاروس». وأتاح استخدام نماذج لتوزيع مقذوفات الفوهات (الحفر)، بالإضافة إلى خريطة جيولوجية حديثة لمنطقة القطب الجنوبي للقمر، تقييم سُمْك الرواسب الرئيسة في منطقة جبل (مونس موتون).

وبيّنت الدراسة أن منطقة (مونس موتون) تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسة: رواسب حوض «القطب الجنوبي – إيتكين» ذات سُمْك غير محدد. ومواد مقذوفة من اصطدام تكوّن فوهة «أموندسن-غانزفيندت»، بسُمْك يتراوح بين 600 - 700 متر تقريباً. ورواسب غير مقسمة لفوهات ما قبل عصر الاصطدام، والتي يتراوح سُمْكها بين 300 و450 متراً تقريباً. يذكر أن الاصطدام المسبب لفوهة أموندسن-غانزفيندت، هو اصطدام القمر بجرم كوني كبير، نتج عنه تكوّن هذه الفوهة.