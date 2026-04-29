جدار في قاع المحيط الأطلسي طوله 80 كيلومتراً يردع التيارات

أكد علماء مناخ هولنديون أن تشييد جدار ضخم في قاع مضيق بيرينغ، بارتفاع يصل إلى نحو 59 متراً، وطول يقارب 80 كيلومتراً، قد يساعد في تعزيز استقرار نظام التيارات في المحيط الأطلسي. ويأتي هذا إثر دراسات موسعة، وفقاً لـ «روسيا اليوم»، خلص العلماء إلى أن تشييد جدار بارتفاع عدة عشرات من الأمتار في قاع البحر عند أضيق نقطة من مضيق بيرينغ، قد يسهم في الحد من إضعاف تيار الخليج (غلف ستريم)، ونظام التيارات المرتبط به في المحيط الأطلسي، وبالتالي، تجنّب إعادة هيكلة شاملة لمناخ الأرض. وأشار الباحثون في دراسة نُشرت في مجلة Science Advances العلمية، إلى أن بناء جدار يتراوح ارتفاعه بين 50 و59 متراً، وطوله نحو 80 كيلومتراً في قاع المضيق، قد يساعد على استقرار نظام التيارات في المحيط الأطلسي، ويمنع استمرار تدهوره، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب مناخية كارثية لا رجعة فيها.

ويرى أصحاب الفكرة؛ الأستاذ في جامعة أوتريخت الهولندية، هنك ديكسترا، وزميله ييل سونز، أن تيار الخليج وغيره من التدفقات المائية في المحيط الأطلسي، جزء مما يُعرف بـ «الدوران الأطلسي الزوالاني» (AMOC)، وهو نظام تيارات محيطي ضخم، يغطي المحيط الأطلسي، ويلعب دوراً رئيساً في تبادل المياه بين سطحه وطبقاته العميقة.