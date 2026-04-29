«أصوات» تخمد الحرائق!





ابتكرت شركة متخصصة، مؤخراً، تقنية ثورية قادرة على إطفاء الحرائق باستخدام الموجات الصوتية «تحت السمعية»، وذلك كبديل آمن وفعال لأنظمة الرش التقليدية التي تعتمد على المياه أو المواد الكيميائية الضارة.

وتعتمد التقنية، وفقاً لـ«إرم نيوز»، والتي شارك في تأسيسها مهندس الفضاء السابق في وكالة «ناسا» جيف برودر، على مبدأ علمي بسيط؛ فالحريق يحتاج إلى ثلاثة عناصر: الحرارة، والوقود، والأكسجين. وتقوم هذه الأجهزة بإرسال موجات صوتية منخفضة التردد (20 هرتز أو أقل) تعمل على هزّ جزيئات الأكسجين بسرعة أكبر من قدرة الوقود على امتصاصها، ما يؤدي إلى عزل الأكسجين وإخماد التفاعل الكيميائي فوراً دون ترك أي مخلفات. وتتميز هذه التقنية، التي ابتكرتها شركة «سونيك فاير تيك»، بكونها «غير مسموعة» للأذن البشرية، كما أنها تتجاوز عيوب الأنظمة الحالية. وتوفر الأجهزة الصوتية حلولاً ذكية يمكن دمجها في ديكور المنازل، وتعمل عبر مستشعرات ذاتية لاكتشاف الحريق وإخماده.