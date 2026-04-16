حيتان العنبر تتواصل صوتياً

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Proceedings B أن حيتان العنبر تمتلك نظام تواصل صوتي بالغ التعقيد، قد يشبه في بنيته بعض سمات اللغة البشرية، ما يضيّق الفجوة المعرفية بين الإنسان وهذه الكائنات العملاقة.

وأظهرت أبحاث مبادرة «سيتي» أن الحيتان تعتمد على سلاسل من النقرات الصوتية تُعرف باسم «الكودا»، والتي لم تعد تُفسَّر كأصوات عشوائية، بل كأنماط منظمة تحمل خصائص تشبه «الأبجدية» الصوتية.

وبحسب صحيفة «الغارديان»، توصل العلماء إلى أن هذه النقرات قد تتضمن عناصر صوتية تشبه الحروف المتحركة (Vowels)، حيث تقوم الحيتان بتعديل وتيرة ونبرة الأصوات بطرق توازي بعض السمات اللغوية في لغات بشرية مثل الماندرين وغيرها من الأنظمة الصوتية المعقدة.