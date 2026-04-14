خريطة لكواكب صخرية

نجح فريق علمي دولي باستخدام تلسكوب جيمس ويب في رسم أول خريطة مناخية لكواكب صخرية بحجم الأرض خارج نظامنا الشمسي، وتحديداً في نظام «ترابيست - 1» الشهير الذي يضم سبعة كواكب.

وكشفت الدراسة أن الكوكبين الأقرب للنجم يفتقران تماماً للأغلفة الجوية، حيث سجلت الأرصاد فوارق حرارية مرعبة تتجاوز 500 درجة مئوية بين جانبي الكوكب الواحد.

وبينما تصل الحرارة في النهار الدائم إلى أكثر من 200 درجة مئوية، تغرق الجوانب الأخرى في ليل أبدي وبرودة تتجمد عندها الأنفاس لتصل إلى 200 تحت الصفر.

ويرى العلماء أن الإشعاعات العنيفة للنجم القزم الأحمر قد جردت هذه العوالم من هوائها تماماً، ما يجعلها بيئات قاسية وغير صالحة للحياة كما نعرفها.