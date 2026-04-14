الفيلة «باني» تهزم الشلل بمعجزة طبية

في قصة مؤثرة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، استعادت الفيلة الصغيرة «باني» قدرتها على الوقوف والمشي بعد أن تعرضت لحادث دهس قطار لها في الهند قبل عامين. وأدّى الحادث المأساوي إلى موت والدتها، بينما أصيبت باني بشلل كامل تقريباً. وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ميرور»، فإن تقديرات النجاة حينها لباني لم تتجاوز نسبة 2 %، ما جعل رحلة شفائها مؤخراً توصف بـ«المعجزة الطبية». ونقلت باني إلى أول مستشفى متخصص لعلاج الأفيال في مدينة ماثورا، حيث خضعت لبرنامج علاجي مكثف أشرف عليه فريق دولي من الأطباء البيطريين والخبراء.

وشمل العلاج تقنيات متقدمة مثل العلاج بالليزر، والوخز بالإبر الكهربائية، والعلاج المائي داخل أحواض مخصصة، إضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي والتدليك بالزيوت وفق ممارسات الأيورفيدا التقليدية.