كسوف شمسي «من صنع البشر»!

نجح قمران اصطناعيان أوروبيان في تحقيق إنجاز علمي مذهل من خلال توليد كسوف شمسي اصطناعي عبر الحفاظ على تشكيل مداري دقيق. وهذه الإنجاز يفتح آفاقاً جديدة أمام العلماء، حيث تتيح لهم إجراء دراسات مطولة للهالة الشمسية في أي وقت، دون الحاجة لانتظار الكسوفات الطبيعية.

وكشفت وكالة الفضاء الأوروبية النقاب عن الصور الأولى لهذه التجربة الرائدة خلال معرض باريس الجوي، حيث أظهرت النتائج دقة غير مسبوقة في تصوير الهالة الشمسية. وتعتمد الفكرة الأساسية على تحليق القمرين على مسافة 150 متراً بدقة بالغة، حيث يقوم أحد القمرين بحجب ضوء الشمس كما يفعل القمر خلال الكسوف الطبيعي، بينما يركز القمر الآخر تلسكوبه على الهالة الشمسية، الطبقة الخارجية الغامضة للشمس التي تظهر كإكليل مضيء حول القرص المظلم.