الأرض تزداد سطوعاً

كشفت دراسة علمية جديدة، اعتمدت على صور الأقمار الاصطناعية، أن الأضواء الليلية زادت من سطوع كوكب الأرض بنسبة 16 % خلال مشاهدتها من الفضاء.

لكن هذه الزيادة لم تكن موحدة في جميع أنحاء العالم، فهناك مناطق تسير في الاتجاه المعاكس، إما بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، أو بسبب سياسات ناجحة لمكافحة التلوث الضوئي وترشيد استهلاك الطاقة.

ومنذ قرون، كانت الأرض تبدو من الفضاء ككرة مظلمة تماماً. أما اليوم، فالأضواء المنتشرة تكشف تقدم الحضارة وامتداد شبكات الكهرباء، لكن هذا الضوء المستمر تحول إلى مشكلة بيئية وصحية، حيث يؤثر على جودة نوم البشر، ويعطل الإيقاعات الحيوية للنباتات والحيوانات، بل ويحجب رؤيتنا للكون والنجوم.