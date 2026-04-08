500 قطعة تروي أهمية الخيول في عصر الفايكنج

أعلن علماء آثار عن اكتشاف مجموعة نادرة من معدات الخيول تعود إلى عصر الفايكنج في وسط السويد، في موقع دفن بمنطقة سيلتا قرب مدينة كوبينغ في مقاطعة فاستمانلاند، ما يسلّط الضوء على الأهمية الثقافية والرمزية الكبيرة للخيول في تلك الحقبة.

ووفقاً لما نشره موقع Heritage Daily، المتخصص بنشر أخبار علم الآثار والاكتشافات التاريخية عُثر في الموقع، الذي كان يضم مزرعة ومقبرة تعودان إلى عصر الفايكنج، على أكثر من 500 قطعة حديدية مرتبطة بمعدات الفروسية، من بينها لُجم ومهاميز وتجهيزات مزخرفة بدقة، إضافة إلى مكونات أخرى لأدوات ركوب الخيل، وقد حُفظ العديد منها بحالة جيدة رغم مرور أكثر من ألف عام على دفنها. ويرجّح الباحثون أن الخيول كانت تُحرق مع أصحابها أثناء مراسم الدفن.