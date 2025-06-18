ثعبان يشارك سياح شلال «كيمبتي» السباحة

سادت حالة من الذعر بين الزوار في شلال «كيمبتي» الشهير بمدينة موسوري بولاية أوتاراخند الهندية، بعدما ظهر ثعبان وهو يسبح بسرعة بين عشرات السياح الذين كانوا يستمتعون بالمياه، وفق موقع «تايمز أوف إنديا».

تم تداول الحديث عن الواقعة، التي حدثت مؤخراً، على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر حساب على «إنستغرام» المقطع المصور، وعلّق عليه بالقول: «ثعبان تسلل بين السائحين الذين كانوا يسبحون في شلال كيمبتي».

ويظهر الفيديو لحظة التحول المفاجئ من أجواء المرح إلى الصراخ والهرج؛ إذ يشاهد الزوار وهم يسبحون ويضحكون، قبل أن تسمع صرخات متتالية إثر رصد الثعبان وهو يسبح بسرعة في الماء.

ومع اتساع زاوية التصوير، تظهر الفوضى بوضوح أكبر، فالناس يقفزون من المياه، يركضون نحو اليابسة، ويحاولون الهرب.