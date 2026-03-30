قردة «البونوبو» تفكر وتحلل وتتخيل

أظهرت دراسة حديثة لجامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة، نُشرت في مجلة «Science»، أن قردة «البونوبو» تتمتع بقدرة مذهلة على التخيل والتفكير، خاصة في اللعب التخيلي.

وتُعرف فصيلة البونوبو بقدرتها على التعلم السريع والتفاعل مع البشر، ويعتبرها العلماء من بين أذكى فصائل القرود.

وفي تجربة أجراها باحثون، أُجلس قرد من فصيلة البونوبو كان مُدرّباً، أمام طاولة عليها كوبان فارغان، حيث تظاهر أحد الباحثين بسكب عصير وهمي في كلا الكوبين من إبريق شفاف فارغ، قبل أن يعيد محتويات أحد الكوبين الفارغين إلى الإبريق ليقيس مدى قدرة القرد على التخيل والتفكير.

قام الباحثون بعدها إلى دفع القرد إلى تخمين أي من الكوبين لا يزال يحتوي على «العصير».

وقد خمن القرد الجواب الصحيح في المحاولات المتكررة للتجربة. ويعتقد العلماء أن النتائج الجديدة تقدم دليلاً مقنعاً على أن بعض قردة البونوبو ربما تكون لها قدرة مشابهة لقدرة البشر على التفكير والتحليل والتخيل. يذكر أن قردة البونوبو تتميز بسلوكيات اجتماعية سلمية، وتُعرف سابقاً أيضاً بـ «الشمبانزي القزم»، وتشتهر بقدرتها على حل النزاعات فيما بينها، وتعزيز الروابط الاجتماعية.