توهج كوني يصاحب موت النجوم العملاقة

تمكن علماء الفلك الروس في الفضاء، من رصد توهج كوني شديد يصاحب موت النجوم العملاقة سريعة الدوران، طبقاً لما نقلته «روسيا اليوم» عن وكالة تاس.

إذ دخل التوهج البصري الذي رُصد بعد انفجار قوي لأشعة غاما في عدسة أحد أجهزة الشبكة العالمية للتلسكوبات الآلية «ماستر».

وجاء في بيان صادر عن جامعة موسكو الحكومية أن «تلسكوب ماستر-أوفا» الموجود في الأرجنتين اكتشف مصدراً لانفجار أشعة غاما GRB 260207A في النطاق البصري.

وقال أريستارخ تشاسوفنيكوف، الباحث في مختبر الرصد الفضائي في المعهد الفلكي بجامعة موسكو الحكومية، إن «سلوك منحنيات الضوء لانفجارات غاما بعد عدة ساعات من الحدث، مدروس بشكل جيد، لكن الأرصاد المبكرة في الخصوص، لها أهمية حاسمة لفهم آليات إطلاق وإشعاع هذه الكمية الهائلة من الطاقة».