«ماء الجير» يحول نفايات المزارع «ذهباً أسود»

ابتكر باحثون طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتحويل المخلفات الزراعية إلى «فحم حيوي» عالي الجودة، مما يعزز القدرة على تخزين الكربون ومكافحة التغير المناخي بفاعلية. وتعتمد التقنية الجديدة على فكرة عبقرية تتلخص في غمر بقايا الأشجار، مثل الأغصان المقلمة، في «ماء الجير» قبل حرقها؛ حيث تعمل مركبات الكالسيوم كدرع واقية تمنع احتراق الكربون وتحوله إلى غازات ضارة، ما يرفع كفاءة تحويل المخلفات إلى فحم صلب من 52% إلى نحو 86%. وتتميز هذه الطريقة بإمكانية تطبيقها مباشرة في الحقول دون الحاجة لمعدات صناعية معقدة أو مكلفة.